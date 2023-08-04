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11:26, 4 августа 2023Мир

Лавров обвинил Запад в организации постановочных форумов в интересах Украины

Лавров: Запад делает постановочные форумы для продвижения «мира» Зеленского

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Запад созывает постановочные форумы в интересах Украины и для продвижения «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

По его словам, западные страны и другие союзники Украины пытаются заманить на эти форумы максимальное количество стран ради продвижения «формулы мира» Зеленского.

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    Александр Слабиев
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