Лавров призвал Запад попросить у Зеленского еще одну «формулу мира»

Лавров: Западу нужно попросить у Зеленского «формулу мира» о положении русских

Западу нужно попросить у президента Украины Владимира Зеленского еще одну «формулу мира», которая будет касаться положения русских в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы постоянно наблюдаем новые усилия подсветить Зеленского на международной арене. Почему бы западным импресарио не попросить его публично предъявить мировой общественности еще одну "формулу" о том, как нынешний Киев видит положение русских и других нацменьшинств в своей стране после "перемоги", на которую НАТО и ЕС не жалеют денег и вооружений?» — заявил Лавров.

По мнению министра, это помогло бы многим странам глобального Юга лучше понять происходящее.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что на Украине нет российского нацменьшинства. Она также отметила, что европейские лидеры не должны настаивать на том, чтобы Киев уделял внимание русскому языку.