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13:15, 4 августа 2023Спорт

На Украине завели уголовное дело против президента ЦСКА Гинера

На Украине завели уголовное дело против президента ЦСКА Евгения Гинера
Евгений Гинер

Евгений Гинер. Фото: РИА Новости

На Украине завели уголовное дело против президента московского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса украинского генпрокурора.

Функционеру заочно предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны. По версии обвинения, Гинер как владелец российского АО «КБАЛ им. Кошкина» дал указание менеджменту компании обеспечить поставку патронов для российской армии.

Кроме того, Гинера обвиняют в строительстве в Крыму двух теплоэлектростанций в 2019 году, которые подключили к российским электросетям. «Тем самым подозреваемый обеспечил нарушение энергетической безопасности Украины», — говорится в сообщении офиса украинского генпрокурора.

Гинер с февраля 2001 года является президентом ЦСКА. За это время клуб шесть раз стал чемпионом России, восемь раз выиграл Кубок страны, семь раз — Суперкубок, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

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    Алексей Гусев
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