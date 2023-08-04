На Украине завели уголовное дело против президента ЦСКА Гинера

На Украине завели уголовное дело против президента ЦСКА Евгения Гинера

На Украине завели уголовное дело против президента московского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса украинского генпрокурора.

Функционеру заочно предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны. По версии обвинения, Гинер как владелец российского АО «КБАЛ им. Кошкина» дал указание менеджменту компании обеспечить поставку патронов для российской армии.

Кроме того, Гинера обвиняют в строительстве в Крыму двух теплоэлектростанций в 2019 году, которые подключили к российским электросетям. «Тем самым подозреваемый обеспечил нарушение энергетической безопасности Украины», — говорится в сообщении офиса украинского генпрокурора.

Гинер с февраля 2001 года является президентом ЦСКА. За это время клуб шесть раз стал чемпионом России, восемь раз выиграл Кубок страны, семь раз — Суперкубок, а также стал обладателем Кубка УЕФА.