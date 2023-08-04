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10:28, 4 августа 2023Силовые структуры

ФСБ нашла в Херсонской области пособников ВСУ

В Херсонской области ФСБ выявила пособников ВСУ при передаче данных о ВС РФ
Архивное фото

Архивное фото. Кадр: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Херсонской области сотрудники ФСБ выявили пособников Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которые передавали противнику данные о Российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Противоправная деятельность группы подозреваемых пресечена. Их нашли в результате оперативно-разыскных мероприятий. Задержаны двое граждан Украины 24 и 19 лет, которые занимались сбором и передачей сведений о местонахождении российской военной техники и войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Следователь ФСБ возбудил против них уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

3 августа сообщалось, что Росгвардия задержала пособницу ВСУ в Луганской народной республике. Она под давлением Службы безопасности Украины передавала данные о местах расположения и перемещении российских военнослужащих. Женщину предупредили, что такие действия недопустимы и могут быть приравнены к шпионажу.

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    Любовь Ширижик
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