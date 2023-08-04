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16:17, 4 августа 2023Россия

Власти рассказали о последствиях взрыва газа в жилом доме в Канске

Глава Канска Береснев сообщил о повреждении девяти квартир после взрыва в доме
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Кадр: Telegram-канал Shot

Девять квартир были повреждены после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Канске Красноярского края. О таких последствиях сообщил ТАСС глава города Андрей Береснев.

Он рассказал, что всех жильцов пострадавшего подъезда направят в пункты временного размещения.

По последним данным, в результате происшествия пострадали 11 человек. Семерых из них доставили в больницу.

В красноярском управлении МЧС отметили, что из многоэтажки из-за взрыва эвакуировали свыше 200 человек, среди которых 20 детей.

До этого сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва.

О ЧП в доме 19 на улице Каландарашвили в Канске стало известно в пятницу, 14 августа. Ударной волной разрушило квартиры на пяти этажах. Предположительно, эпицентр взрыва находился в пятом подъезде на третьем этаже.

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    Анна Щербакова
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