Начато расследование после взрыва газа в жилом доме в российском городе

СКР возбудил дело о нарушении работ при ремонте после взрыва газа в доме Канска

11 человек пострадали при взрыве газа в Канске Красноярского края

Начало событий в новости 11 человек пострадали при взрыве газа в Канске Красноярского края

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Канске Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, ЧП произошло во время ремонтных работ по замене трубопровода в одной из квартир.

Расследование ведется по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

При взрыве газа пострадали 11 человек, семеро них госпитализированы. Отмечается, что двое из попавших в больницу находятся в тяжелом состоянии.

ЧП произошло в доме 19 на улице Каландарашвили днем 14 августа. Ударной волной разрушило квартиры на пяти этажах. Эпицентр взрыва находился в пятом подъезде на третьем этаже.