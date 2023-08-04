Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:42, 4 августа 2023Силовые структуры

Начато расследование после взрыва газа в жилом доме в российском городе

СКР возбудил дело о нарушении работ при ремонте после взрыва газа в доме Канска
Начало событий в новости 11 человек пострадали при взрыве газа в Канске Красноярского края

Фото: SGr / Shutterstock / Fotodom

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Канске Красноярского края. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, ЧП произошло во время ремонтных работ по замене трубопровода в одной из квартир.

Расследование ведется по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

При взрыве газа пострадали 11 человек, семеро них госпитализированы. Отмечается, что двое из попавших в больницу находятся в тяжелом состоянии.

ЧП произошло в доме 19 на улице Каландарашвили днем 14 августа. Ударной волной разрушило квартиры на пяти этажах. Эпицентр взрыва находился в пятом подъезде на третьем этаже.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Путин повысил верхнюю границу призывного возраста до 30 лет

    Артемий Лебедев расскажет москвичам способ получать деньги без образования

    Образовавшийся из-за супертайфуна «Доксури» в Китае «водопад» попал на видео

    Нигер привел армию в полную боевую готовность

    Начато расследование после взрыва газа в жилом доме в российском городе

    Фитнес-тренеры дали рекомендации для занятий в жару

    Врач предупредила об опасности запивания шашлыка холодными напитками

    Полковник назвал преимущества российских истребителей перед F-16

    В МАГАТЭ сообщили об отсутствии мин на крышах реакторов Запорожской АЭС

    Американские военные на Украине получат надбавку к зарплате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости