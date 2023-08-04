11 человек пострадали при взрыве газа в Канске Красноярского края
Минздрав Красноярского края сообщил, что при взрыве газа пострадали 11 человек
При взрыве газа в Канске Красноярского края пострадали 11 человек. Об этом заявили власти региона, сообщение приводит ТАСС.
По данным регионального министерства здравоохранения, из 11 пострадавших семеро были госпитализированы. Отмечается, что двое из попавших в больницу находятся в тяжелом состоянии.
«Несовершеннолетних [среди пострадавших] нет», — добавил собеседник агентства в Минздраве.
О происшествии в российском городе стало известно днем 14 августа. ЧП произошло в доме 19 на улице Каландарашвили. Ударной волной разрушило квартиры на пяти этажах. Эпицентр взрыва находился в пятом подъезде на третьем этаже.
Последствия инцидента сняли на видео.