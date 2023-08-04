МИД России обвинил Запад в давлении на Грузию

МИД России: Запад давит на Грузию в вопросе диалога с Россией

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар заявил, что Запад оказывает давление на Грузию. Его слова передает ТАСС.

«Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси, невзирая даже на то, что ни авиарейсы, ни все остальные составные части торгово-экономических отношений между Россией и Грузией никаких действующих санкционных режимов не нарушают», — отметил Гончар. Он подчеркнул, что Россия рассматривает это как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и их отношения с третьими странами.