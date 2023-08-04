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17:19, 4 августа 2023Среда обитания

Стало известно о наследстве актрисы Мирошниченко

StarHit: актрисе Мирошниченко принадлежала квартира в Москве и загородный дом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко, которой не стало в четверг, 3 августа, в Москве, оставила наследство в виде квартиры в столице и дома в Подмосковье. Об этом сообщает Starhit.

По данным портала, актрисе принадлежала трехкомнатная квартира в центре Москвы, находящаяся на Тверской улице. Артистка проживала там большую часть года, за исключением летних месяцев — это время она проводила в небольшом загородном доме в микрорайоне Опалиха подмосковного города Красногорска. В объекте обустроены гостиная, кухня, терраса, а сам он расположен на просторном участке. Кроме того, дом обставлен новой мебелью. Мирошниченко признавалась, что его ремонт стоил больших денег. Примерную стоимость дома оценили в сумму до 20 миллионов рублей.

Помимо указанных объектов недвижимости, артистка владела квартирой недалеко от Тверской улицы, в Гнездниковском переулке. Жилье досталось ей в наследство от матери, Мирошниченко сдавала его в аренду.

Из-за того, что у актрисы не осталось детей, а ее трое мужей и брат уже ушли из жизни, то явных наследников у звезды нет.

Юрист Александр Добровинский рассказал, что Мирошниченко не оставила завещания. В связи с этим часть ее имущества, скорее всего, перейдет в собственность правительства Москвы. Однако в течение полугода у тех, кто считает себя родственником актрисы, есть шанс подать заявление в нотариальную контору, чтобы претендовать на наследство.

В июле стало известно, что семья шансонье Михаила Круга поссорилась из-за оставленного им в наследство особняка за 60 миллионов рублей.

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    Полина Кислицына
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