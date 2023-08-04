Мошенники стали чаще обманывать уже обманутых россиян

В России выросло число обещающих вернуть похищенные деньги мошеннических сайтов

В мае в России стало расти число мошеннических сайтов, обещающих вернуть «похищенные брокерами» средства. Об этом со ссылкой на специализирующиеся на информационной безопасности компании пишут «Ведомости».

На таких сайтах россиянам обещают помочь вернуть деньги с помощью процедуры чарджбэка или компенсировать средства, вложенные в мошеннические инвестиционные проекты и криптовалюту. Журналист издания обнаружил рекламу одного из таких сервисов в социальной сети X (бывший Twitter).

Начальник отдела информационной безопасности «Серчинформа» Алексей Дрозд считает, что главная задача таких ресурсов — привлечь наиболее доверчивых граждан, которые уже были обмануты мошенниками, а зачастую и находятся в затруднительном финансовом положении. Эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA компании «РТК-Солар» Александр Вураско подтверждает, что однажды ставший жертвой финансового обмана человек является внушаемым и чаще всего может снова попасться на уловку мошенников.

Если весной сайтов, якобы помогающих с чарджбэком, в России было около 200-300, то к началу июля их количество достигло 600, а в августе — 1000, рассказывает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. Распространению помогло то, что такой вид мошенничества был мало известен в нашей стране, а ресурсы выглядели правдоподобно.

Злоумышленники стали чаще размещают рекламу «услуги возврата денег» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), отмечает ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров. Объявления перенаправляют жертв на сайты, где они оставляют свои контактные данные и заполняют бланк с указанием номера банковской карты якобы для возвращения на нее денежных средств.

В итоге гражданин никаких денег не получает, а его контактные данные попадают в базу данных потенциальных жертв и могут быть использованы в других схемах обмана, добавляет эксперт. Кроме того, жертву могут убедить в том, что для возврата средств необходима помощь «специалиста», которому нужно перевести процент от суммы возврата. Обычно это 20-30 процентов, отметила генеральный директор «Фаззи лоджик лабс» Лилия Шароватова.

Ранее эксперты предупредили россиян о новой мошеннической схеме — злоумышленники стали обещать огромную доходность за обзоры товаров в интернет-магазинах. Пользователям мессенджеров предлагают просматривать товары за оплату от 30 тысяч рублей в день и до 360 тысяч рублей в месяц. Чтобы приступить к «работе», новому сотруднику необходимо внести на указанный злоумышленниками счет небольшую сумму денег. Ее обещают увеличивать ежеминутно в зависимости от числа просмотров в интернет-магазинах, однако вскоре пострадавший обнаруживает, что вывести «заработанные» деньги невозможно.