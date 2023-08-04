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16:34, 4 августа 2023Мир

Эрдоган назвал поведение Нигера возмездием

Эрдоган назвал возмездием прекращение поставок урана из Нигера во Францию

Фото: Umit Bektas / Reuters

Поведение Нигера в отношении Франции можно назвать возмездием, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит РИА Новости.

«Безусловно, Франция делает это не впервые, в мировой истории известно то, что они делали в Алжире, Руанде и Мали. Африканцы это хорошо знают. Теперь же поставки золота и урана во Францию [из Нигера] полностью приостановлены. Это воздаяние им за годы жестокости в отношении этих стран», — заявил политик.

Несмотря на прекращение поставок, Анкара продолжит поддерживать хорошие отношения со странами Африки, отметил Эрдоган.

После захвата власти в Нигере военные сообщили о приостановке экспорта урана и золота во Францию. Африканская страна обеспечивала 15-17 процентов поставок урана для нужд АЭС в европейском государстве.

Мятеж в Нигере произошел в ночь на 27 июля. Военные свергли президента Мохамеда Базума, а новым главой государства объявили лидера «Национального совета по защите отечества».

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    Анастасия Заикина
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