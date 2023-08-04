В Москве обвинили Польшу в нагнетании ситуации на границе с Белоруссией

Песков: Варшава склонна к нагнетанию ситуации на границе с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польша склонна к нагнетанию ситуации на границе с Белоруссией. Об этом пишет ТАСС.

«Там много странностей, в целом поляки склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряженности. Эта линия не является новой и за последние годы лишь прогрессирует», — заявил он.

Ранее генерал польской армии Марек Соколовский пригрозил, что пилоты польских боевых вертолетов «без колебаний» могут применить оружие в случае обострения на границе с Белоруссией. Он добавил, что на границу с Белоруссией перевели боевые вертолеты.

Также в Литве допустили закрытие пограничных пунктов на границе с Белоруссией. А в случае обострения — полное закрытие границы.