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14:04, 4 августа 2023Бывший СССР

В Москве обвинили Польшу в нагнетании ситуации на границе с Белоруссией

Песков: Варшава склонна к нагнетанию ситуации на границе с Белоруссией

Фото: 12 Brygada Zmechanizowana / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польша склонна к нагнетанию ситуации на границе с Белоруссией. Об этом пишет ТАСС.

«Там много странностей, в целом поляки склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряженности. Эта линия не является новой и за последние годы лишь прогрессирует», — заявил он.

Ранее генерал польской армии Марек Соколовский пригрозил, что пилоты польских боевых вертолетов «без колебаний» могут применить оружие в случае обострения на границе с Белоруссией. Он добавил, что на границу с Белоруссией перевели боевые вертолеты.

Также в Литве допустили закрытие пограничных пунктов на границе с Белоруссией. А в случае обострения — полное закрытие границы.

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    Александр Слабиев
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