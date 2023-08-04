Еще одна страна отменила все въездные ограничения для россиян

Боливия с 31 июля отменила въездные ограничения для туристов из-за коронавируса

Еще одна страна, Боливия, отменила все въездные ограничения из-за коронавируса для туристов, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения страны.

Уточняется, что с 31 июля ограничения при въезде в государство перестают действовать. Соответствующая информация уже появилась на интерактивной карте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Ранее ограничения из-за коронавируса отменили Иран и Филиппины. Согласно новым правилам, путешественники могут попасть в две указанные страны без справок о прививках и отсутствии коронавируса.