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19:24, 4 августа 2023Силовые структуры

Замглавы Минздрава российского региона арестовали за мошенничество

В Самарской области арестовали замглавы Минздрава за мошенничество

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Самарской области арестовали заместителя главы Министерства здравоохранения за мошенничество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Асланбек Майрамукаев будет находиться в СИЗО до 3 октября. По данным агентства, против него возбудили дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

3 августа силовики провели обыски в Минздраве Самарской области. Сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна и его заместителя Майрамукаева.

Асланбек Майрамукаев курирует департамент фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. Армен Бенян был назначен на министерский пост в 2020 году.

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    Екатерина Власова
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