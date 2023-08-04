Замглавы Минздрава российского региона арестовали за мошенничество

В Самарской области арестовали замглавы Минздрава за мошенничество

В Самарской области арестовали заместителя главы Министерства здравоохранения за мошенничество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Асланбек Майрамукаев будет находиться в СИЗО до 3 октября. По данным агентства, против него возбудили дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

3 августа силовики провели обыски в Минздраве Самарской области. Сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна и его заместителя Майрамукаева.

Асланбек Майрамукаев курирует департамент фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. Армен Бенян был назначен на министерский пост в 2020 году.