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20:07, 4 августа 2023Наука и техника

Обнаружен необходимый для защиты от рака орган

Вилочковую железу признали необходимой для защиты от рака

Фото: Andrey Zhernovoy / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) обнаружили орган, необходимый для защиты от рака. Исследование, описанное в New England Journal of Medicine, показало, что при отсутствии вилочковой железы риск развития онкологического заболевания возрастает как минимум вдвое. Краткий обзор опубликован в Medical Xpress.

Вилочковая железа, также называемая тимусом, вырабатывает иммунные Т-клетки у плода в утробе и некоторое время после рождения, но у взрослых всегда считалась нефункциональной. По этой причине ее удаляют во время кардиохирургических операций для облегчения доступа к сердцу и основным кровеносным сосудам.

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В ходе работы авторы рассмотрели данные 2300 человек, половине из которых удалили тимус в ходе хирургического вмешательства, связанного с болезнью сердца, а другая перенесла кардиологическую операцию без удаления железы. У пациентов также измерили в крови выработку Т-клеток и уровни молекул, связанных с иммунитетом.

Статистический анализ показал, что через пять лет после операции не выжило около восьми процентов пациентов, перенесших тимэктомию, по сравнению с 2,8 процента тех, кому не удаляли железу, что соответствует увеличению риска сокращения продолжительности жизни в 2,9 раза. За тот же период у 7,4 процента участников в группе тимэктомии развился рак по сравнению с 3,7 процента пациентов в контрольной группе, то есть риск повышался почти в два раза.

Кроме того, у 12,3 процента испытуемых в группе удаления железы сформировалось аутоиммунное заболевание по сравнению с 7,9 процента в контрольной группе, что в 1,5 раза повысило шанс расстройства. Также у пациентов, перенесших тимэктомию, была зафиксирована сниженная выработка новых Т-клеток, но наблюдались более высокие уровни провоспалительных молекул в крови.

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    Елена Апазиди
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