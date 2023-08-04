Обнаружен необходимый для защиты от рака орган

Вилочковую железу признали необходимой для защиты от рака

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) обнаружили орган, необходимый для защиты от рака. Исследование, описанное в New England Journal of Medicine, показало, что при отсутствии вилочковой железы риск развития онкологического заболевания возрастает как минимум вдвое. Краткий обзор опубликован в Medical Xpress.

Вилочковая железа, также называемая тимусом, вырабатывает иммунные Т-клетки у плода в утробе и некоторое время после рождения, но у взрослых всегда считалась нефункциональной. По этой причине ее удаляют во время кардиохирургических операций для облегчения доступа к сердцу и основным кровеносным сосудам.

В ходе работы авторы рассмотрели данные 2300 человек, половине из которых удалили тимус в ходе хирургического вмешательства, связанного с болезнью сердца, а другая перенесла кардиологическую операцию без удаления железы. У пациентов также измерили в крови выработку Т-клеток и уровни молекул, связанных с иммунитетом.

Статистический анализ показал, что через пять лет после операции не выжило около восьми процентов пациентов, перенесших тимэктомию, по сравнению с 2,8 процента тех, кому не удаляли железу, что соответствует увеличению риска сокращения продолжительности жизни в 2,9 раза. За тот же период у 7,4 процента участников в группе тимэктомии развился рак по сравнению с 3,7 процента пациентов в контрольной группе, то есть риск повышался почти в два раза.

Кроме того, у 12,3 процента испытуемых в группе удаления железы сформировалось аутоиммунное заболевание по сравнению с 7,9 процента в контрольной группе, что в 1,5 раза повысило шанс расстройства. Также у пациентов, перенесших тимэктомию, была зафиксирована сниженная выработка новых Т-клеток, но наблюдались более высокие уровни провоспалительных молекул в крови.

