Владельца выпускавших «Хортицу» заводов внесли в список террористов

Владельца выпускавших «Хортицу» заводов Беспалова внесли в список террористов

Владельца заводов «Русский север» и «Родник и К», выпускавших водку «Хортиця», Александра Беспалова внесли в список террористов в России. Об этом сообщается на сайте Росинфомониторинга.

С начала июля Беспалов находится под арестом по делу о даче взятки, совершенной группой лиц. Ему грозит до 12 лет заключения. Главе «Родник и К» Андрею Лазутину по обвинению в даче взятки в особо крупном размере избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее заводы «Русский север» и «Родник и К» принадлежали украинскому бизнесмену Евгению Черняку. 5 мая 2022 года они перешли к Беспалову. 3 июля Следственный комитет России объявил Черняка в розыск за перевод более 500 миллионов рублей на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других формирований.