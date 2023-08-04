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07:14, 4 августа 2023Экономика

Владельца выпускавших «Хортицу» заводов внесли в список террористов

Владельца выпускавших «Хортицу» заводов Беспалова внесли в список террористов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Владельца заводов «Русский север» и «Родник и К», выпускавших водку «Хортиця», Александра Беспалова внесли в список террористов в России. Об этом сообщается на сайте Росинфомониторинга.

С начала июля Беспалов находится под арестом по делу о даче взятки, совершенной группой лиц. Ему грозит до 12 лет заключения. Главе «Родник и К» Андрею Лазутину по обвинению в даче взятки в особо крупном размере избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее заводы «Русский север» и «Родник и К» принадлежали украинскому бизнесмену Евгению Черняку. 5 мая 2022 года они перешли к Беспалову. 3 июля Следственный комитет России объявил Черняка в розыск за перевод более 500 миллионов рублей на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других формирований.

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    Марина Совина
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