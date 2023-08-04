Вучич заявил о лицемерии, двойных стандартах и санкционном давлении Запада

Президент Сербии Александр Вучич заявил о растущем лицемерии и двойных стандартах Запада на фоне введения санкций США против политического руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ). Об этом пишет РИА Новости.

Политик высказался о действиях западных государств. «В последние дни мы стали свидетелями такого лицемерия, таких двойных стандартов в поведении великих сил», — уточнил он.

Ранее Вучич заявил, что его страна не желает присоединяться к антироссийским санкциям и давлению на Москву вопреки желаниям других. По словам главы государства, ряд сербских политиков регулярно посещают западные посольства, заходя туда «на пудинг» и для критики властей.

Кроме того, он рассказал о пропаганде Запада против руководства страны. Вучич считает, что Запад таким образом пытается устроить в Сербии революцию.