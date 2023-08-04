Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:43, 4 августа 2023Экономика

Описаны последствия запрета на ввоз машин в Россию через одну страну

Autonews: запрет Грузией поставок автомобилей в РФ не скажется на рынке

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Запрет Грузии на ввоз в Россию американских и европейских автомобилей не скажется на рынке, заявили опрошенные Autonews эксперты.

Власти Грузии 2 августа запретили экспортировать и реэкспортировать в Россию американские машины, с 26 сентября запрет коснется электрических и гибридных европейских машин с двигателями объемом более 1,9 литра.

В последние месяцы через Грузию в Россию завозили премиальные автомобили, заявил основатель компании Rucars Роман Рассудков. Согласно данным грузинского издания Business Media, через Грузию машины поставляются в основном в Киргизию, Казахстан, Азербайджан и Армению, Россия в этом списке занимает лишь пятую строчку, Таджикистан — шестую. При этом почти все экспортируемые через эти страны автомобили в итоге осели в России, считает учредитель проекта «Авто Дегустатор» Арарат Мардоян.

Материалы по теме:
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе. Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе.Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
24 июля 2023
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023

Он заявил, что грузинские власти желают угодить европейским чиновникам, поэтому ограничивают транзит премиальных авто в Россию уже более полугода. На деле же автомобили все равно отправляются в Россию, при этом по документам предназначаются для Киргизии, Казахстана или Таджикистана. Поэтому с формальным объявлением о запрете ввоза автомобилей реальная ситуация не изменится, уверен эксперт.

Мардоян перечислил и другие способы ввоза автомобилей в Россию. Можно направить их в Армению и поставить на учет в этой стране. Таким образом юридически автомобили станут армянскими, что позволяет свободно ехать на них через Грузию в Россию. Также есть вариант перенаправления автомобилей через другие страны. Ввозимые в Грузию иномарки попадут в Азербайджан, а затем в Россию, или в Армению, а потом в Россию через Иран.

Другие опрошенные эксперты сошлись во мнении, что запрет осложнит существование только местному бизнесу. По их мнению, на общем фоне рынка параллельного импорта канал поставок через Грузию является незначительным. Эксперты считают, что гораздо большее влияние на экспорт машин оказывает ослабление курса рубля и повышение утилизационного сбора.

По данным Business Media, за первые полгода 2023 года в Россию из Грузии ввезли 3786 машин на общую сумму 53 миллиона долларов. Аналитик независимого агентства Nation.ge Давид Авалишвили заявлял, что через эту страну поставляют в основном машины низкой ценовой категории. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, дорогие подсанкционные автомобили попадают в Россию через оформление в Армении, Киргизии и Казахстане.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников

    На Украине заявили о фиксации использования кассетных боеприпасов

    Стало известно о наследстве актрисы Мирошниченко

    Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима

    В России поэкспериментируют с исламским банкингом

    Крупнейшая экономика Европы оживилась

    Раздевшийся догола в аэропорту мужчина начал кричать и бегать и попал на видео

    В Киеве призвали Зеленского прекратить «бросать на мясо» бойцов ВСУ

    Маловероятность перелома конфликта при поставке Украине F-16 объяснили

    Девушки в спортивных боди в яхте возле «Москва-Сити» попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости