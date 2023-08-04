Описаны последствия запрета на ввоз машин в Россию через одну страну

Autonews: запрет Грузией поставок автомобилей в РФ не скажется на рынке

Запрет Грузии на ввоз в Россию американских и европейских автомобилей не скажется на рынке, заявили опрошенные Autonews эксперты.

Власти Грузии 2 августа запретили экспортировать и реэкспортировать в Россию американские машины, с 26 сентября запрет коснется электрических и гибридных европейских машин с двигателями объемом более 1,9 литра.

В последние месяцы через Грузию в Россию завозили премиальные автомобили, заявил основатель компании Rucars Роман Рассудков. Согласно данным грузинского издания Business Media, через Грузию машины поставляются в основном в Киргизию, Казахстан, Азербайджан и Армению, Россия в этом списке занимает лишь пятую строчку, Таджикистан — шестую. При этом почти все экспортируемые через эти страны автомобили в итоге осели в России, считает учредитель проекта «Авто Дегустатор» Арарат Мардоян.

Он заявил, что грузинские власти желают угодить европейским чиновникам, поэтому ограничивают транзит премиальных авто в Россию уже более полугода. На деле же автомобили все равно отправляются в Россию, при этом по документам предназначаются для Киргизии, Казахстана или Таджикистана. Поэтому с формальным объявлением о запрете ввоза автомобилей реальная ситуация не изменится, уверен эксперт.

Мардоян перечислил и другие способы ввоза автомобилей в Россию. Можно направить их в Армению и поставить на учет в этой стране. Таким образом юридически автомобили станут армянскими, что позволяет свободно ехать на них через Грузию в Россию. Также есть вариант перенаправления автомобилей через другие страны. Ввозимые в Грузию иномарки попадут в Азербайджан, а затем в Россию, или в Армению, а потом в Россию через Иран.

Другие опрошенные эксперты сошлись во мнении, что запрет осложнит существование только местному бизнесу. По их мнению, на общем фоне рынка параллельного импорта канал поставок через Грузию является незначительным. Эксперты считают, что гораздо большее влияние на экспорт машин оказывает ослабление курса рубля и повышение утилизационного сбора.

По данным Business Media, за первые полгода 2023 года в Россию из Грузии ввезли 3786 машин на общую сумму 53 миллиона долларов. Аналитик независимого агентства Nation.ge Давид Авалишвили заявлял, что через эту страну поставляют в основном машины низкой ценовой категории. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, дорогие подсанкционные автомобили попадают в Россию через оформление в Армении, Киргизии и Казахстане.