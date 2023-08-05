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13:45, 5 августа 2023Наука и техника

В Британии указали на бессилие западной техники перед российскими средствами РЭБ

Daily Express: западная техника бессильна перед российскими средствами РЭБ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Западная техника оказалась бессильна перед российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет британское издание Daily Express.

По данным изданиям, российские комплексы РЭБ эффективно подавляют современное оружие НАТО, включая реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Российские системы, такие как «Житель» и «Поле-21», оказались особенно эффективными для подавления украинских GPS и других спутниковых каналов», — указано в статье.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко отметил, что за последний год российские средства РЭБ стали работать более эффективно, но они не могут заглушить все беспилотники Вооруженных сил Украины. По его словам, судить, кто в целом сильнее или слабее, пока бессмысленно, но средства РЭБ стали работать намного эффективнее.

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    Семен Александров
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