Курганские БМП-3 прибыли в район Кременной для борьбы с ВСУ
Бронемашины БМП-3, которые производит «Курганмашзавод» и танки Т-90М «Уралвагонзавода» прибыли в зону спецоперации (СВО) под Кременную. Техника должна усилить формирования Вооруженных сил России на передовой. Об этом сообщает Тelegram-канал «Кирилл Федоров / Война История Оружие».
Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают на данный участок опытные подразделения. Ранее украинские войска предпринимали несколько безуспешных попыток прорыва на этом участке.
Ранее командующий группировкой в зоне проведения спецоперации (СВО) на краснолиманском направлении Андрей Мордвичев заявил, что немецкие танки Leopard еще не дошли до линии боевого соприкосновения в зоне ответственности группировки «Центр».
Командир российского танка, уничтожившего восемь бронемашин ВСУ, с позывным Ласка подтвердил слова президента России Владимира Путина о том, что немецкие Leopard хорошо горят.