Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:36, 5 августа 2023Бывший СССР

Курганские БМП-3 прибыли в район Кременной для борьбы с ВСУ

Курганские БМП-3 прибыли в район Кременной для борьбы со спецотрядами ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бронемашины БМП-3, которые производит «Курганмашзавод» и танки Т-90М «Уралвагонзавода» прибыли в зону спецоперации (СВО) под Кременную. Техника должна усилить формирования Вооруженных сил России на передовой. Об этом сообщает Тelegram-канал «Кирилл Федоров / Война История Оружие».

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают на данный участок опытные подразделения. Ранее украинские войска предпринимали несколько безуспешных попыток прорыва на этом участке.

Ранее командующий группировкой в зоне проведения спецоперации (СВО) на краснолиманском направлении Андрей Мордвичев заявил, что немецкие танки Leopard еще не дошли до линии боевого соприкосновения в зоне ответственности группировки «Центр».

Командир российского танка, уничтожившего восемь бронемашин ВСУ, с позывным Ласка подтвердил слова президента России Владимира Путина о том, что немецкие Leopard хорошо горят.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму отреагировали на объявление Украиной угрозы в портах России

    В США заявили о разочаровании Зеленского из-за поступка Вашингтона

    Губернатор рассказал о повреждениях после обстрела в Курской области

    Названо количество выданных россиянам шенгенских виз Германией

    ЦСКА разгромил «Локомотив» в матче РПЛ

    На улицы немецкого города вывели снегоуборочную технику

    В Бразилии заявили о невозможности переговоров по Украине без России

    Стали известны подробности ДТП с элитным суперкаром в Москве

    Украина заявила о пусках ракет по Украине из Белоруссии

    Курганские БМП-3 прибыли в район Кременной для борьбы с ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости