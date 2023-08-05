Курганские БМП-3 прибыли в район Кременной для борьбы с ВСУ

Курганские БМП-3 прибыли в район Кременной для борьбы со спецотрядами ВСУ

Бронемашины БМП-3, которые производит «Курганмашзавод» и танки Т-90М «Уралвагонзавода» прибыли в зону спецоперации (СВО) под Кременную. Техника должна усилить формирования Вооруженных сил России на передовой. Об этом сообщает Тelegram-канал «Кирилл Федоров / Война История Оружие».

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают на данный участок опытные подразделения. Ранее украинские войска предпринимали несколько безуспешных попыток прорыва на этом участке.

Ранее командующий группировкой в зоне проведения спецоперации (СВО) на краснолиманском направлении Андрей Мордвичев заявил, что немецкие танки Leopard еще не дошли до линии боевого соприкосновения в зоне ответственности группировки «Центр».

Командир российского танка, уничтожившего восемь бронемашин ВСУ, с позывным Ласка подтвердил слова президента России Владимира Путина о том, что немецкие Leopard хорошо горят.