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22:03, 5 августа 2023Спорт

ЦСКА разгромил «Локомотив» в матче РПЛ

ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 4:1 в матче РПЛ, Максим Мухин сделал дубль

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский ЦСКА разгромил столичный «Локомотив» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 4:1. На 29-й минуте нападающий армейцев Федор Чалов реализовал пенальти. На 31-й минуте защитник Милан Гайич увеличил преимущество команды. На 55-й минуте отличился хавбек ЦСКА Максим Мухин. На 61-й минуте отставание «железнодорожников» сократил защитник Егор Погостнов. На 63-й минуте Мухин оформил дубль, доведя счет до разгромного.

После трех матчей армейцы располагаются на пятом месте в РПЛ, набрав шесть очков. «Локомотив» занимает восьмое место, имея в активе четыре очка. Лидирует московский «Спартак» с девятью очками.

В следующем туре ЦСКА примет «Сочи» 13 августа. «Локомотив» днем ранее также дома встретится с самарскими «Крыльями Советов».

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    Анастасия Борисова
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