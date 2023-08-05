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00:07, 6 августа 2023Бывший СССР

ВСУ выпустили еще один кассетный боеприпас по Донецку

СЦКК В ДНР: ВСУ выпустили еще один кассетный боеприпас по Донецку

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили еще один кассетный боеприпас по Донецку. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Прилет зафиксирован в Киевском районе в 23:45 по местному времени. Других подробностей произошедшего не приводится.

Вечером 6 августа ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Удару подверглись Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы города. Всего было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров.

В результате обстрела загорелось здание Донецкого университета экономики и торговли на улице Щороса. Отмечается, что пламя охватило первый корпус вуза.

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    Марина Совина
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