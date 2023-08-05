Полиция рассказала подробности аварии с Ладой Дэнс
Представитель ГУ МВД России по Московской области рассказал подробности аварии с певицей Ладой Дэнс, которая произошла в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.
По информации полицейских, водитель легкового автомобиля совершил наезд на две стоявшие на проезжей части машины, которые столкнулись ранее. В результате пострадали четыре человека, все они были госпитализированы.
Как сообщает «Звезда», такси, в котором ехала певица, отлетело в кювет. По словам очевидцев, пробка из-за аварии растянулась более чем на два километра.
ДТП с участием артистки произошло вечером 5 августа в Подольске. После аварии певица не могла передвигаться самостоятельно, в автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего увезли в больницу.
В результате произошедшего Лада Дэнс получила травмы головы и позвоночника. Концертный директор певицы Сергей Пудовкин рассказал, что она находится в состоянии средней тяжести.