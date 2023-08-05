В США заявили о недовольстве в Белом доме атакой на российский танкер

FT: Белый дом недоволен атакой Украины на российский танкер у берегов Крыма

Белый дом недоволен атакой Украины на российский танкер «Сиг» близ Керченского пролива. Об этом говорится в статье американского издания Financial Times (FT).

Удары по инфраструктуре экспорта нефти беспокоят не только Вашингтон, но и другие западные столицы, указано в публикации.

В США считают, что инциденты, подобные атаке на «Сиг», могут привести к росту нефтяных котировок, заключает FT.

В ночь на 5 августа надводный беспилотник атаковал российский танкер, стоявший на якоре неподалеку от Керченского моста. Украинские спецслужбы признали свою причастность к случившемуся, назвав атаку совместной с военно-морским флотом спецоперацией.