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12:30, 5 августа 2023Бывший СССР

СБУ назвала атаку на российский танкер в Керченском проливе спецоперацией

Глава СБУ Малюк назвал атаку на российский танкер «Сиг» спецоперацией
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Атака на российский коммерческий танкер-химовоз «Сиг» в Керченском проливе являлась спецоперацией, заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале украинского ведомства.

Он объяснил, что любая атака в отношении российских кораблей или Крымского моста — абсолютно логичный и эффективный шаг по отношению к врагу. «Более того, такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны», — констатировал Малюк.

Глава СБУ добавил, что если Россия хочет, чтобы «хлопки» прекратились, она должна покинуть территориальные воды Украины и ее территорию в международно признанных границах.

Как пишет «Страна.ua», таким заявлением глава СБУ подтвердил, что за ударами стоит Киев.

О взрыве в районе Керченского пролива стало известно ночью. Позже появилась информация, что украинский морской беспилотник в 30 морских милях от Керченского пролива поразил российский танкер «Сиг», стоявший на якорной стоянке. Судно получило пробоину в районе машинного отделения, но осталось на плаву. Экипаж танкера из 11 человек не пострадал.

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    Варвара Кошечкина
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