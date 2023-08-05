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23:33, 5 августа 2023Спорт

В США гонщика отстранили за лайк

В США гонщика NASCAR Грэгсона отстранили за лайк к посту о Джордже Флойде

Фото: Reuters

Команда Legacy Motor Club отстранила пилота Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Ноа Грэгсона за лайк к посту, высмеивающему ситуацию с Джорджем Флойдом. Об этом сообщается в Twitter клуба.

Legacy Motor Club заявил, что принял решение незамедлительно. При этом спортсмен принес извинения за свой поступок. «Я понимаю серьезность этой ситуации. Я люблю и ценю всех. Я просто запутался», — признался 25-летний гонщик.

Грэгсон выступал в серии NASCAR с 2019 года. Он был назвал самым популярным водителем серии NASCAR Xfinity 2022 года.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер во время ареста из-за поддельной банкноты в Миннеаполисе в мае 2020 года. После его задержания по США прошла волна протестов против расизма под лозунгами Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Бывшего полицейского Дерека Шовина признали виновным.

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    Анастасия Борисова
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