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18:47, 5 августа 2023Россия

Дочь Шойгу описала отношения с блогером Столяровым словами «мы давно не пара»

Ксения Шойгу объявила о расставании с блогером Столяровым
СюжетСанкции против России:

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Дочь министра обороны России Ксения Шойгу рассказала об отношениях с блогером Алексеем Столяровым. В интервью телеканалу «360» она описала свои отношения с ним словами «мы достаточно давно не являемся парой».

При этом они остаются партнерами и очень близкими друзьями, добавила Шойгу. «Но, конечно, не пара, потому что в таком объеме работы, действительно, себя найти», — добавила она.

По словам Столярова, они приняли такое решение «несколько месяцев назад». Вместе с Шойгу они планируют продолжать работу над большим количеством спортивных проектов, уточнил блогер.

В апреле 2023-го Украина ввела санкции против дочери главы Минобороны России. Имя Ксении Шойгу фигурирует в списке из 87 человек, среди которых большое количество российских спортсменов.

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    Алан Босиков
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