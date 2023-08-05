Дочь Шойгу описала отношения с блогером Столяровым словами «мы давно не пара»

Ксения Шойгу объявила о расставании с блогером Столяровым

Дочь министра обороны России Ксения Шойгу рассказала об отношениях с блогером Алексеем Столяровым. В интервью телеканалу «360» она описала свои отношения с ним словами «мы достаточно давно не являемся парой».

При этом они остаются партнерами и очень близкими друзьями, добавила Шойгу. «Но, конечно, не пара, потому что в таком объеме работы, действительно, себя найти», — добавила она.

По словам Столярова, они приняли такое решение «несколько месяцев назад». Вместе с Шойгу они планируют продолжать работу над большим количеством спортивных проектов, уточнил блогер.

В апреле 2023-го Украина ввела санкции против дочери главы Минобороны России. Имя Ксении Шойгу фигурирует в списке из 87 человек, среди которых большое количество российских спортсменов.