Опубликованы кадры с атакованного дроном танкера

Baza опубликовала кадры с атакованного надводным дроном танкера

Telegram-канал Baza опубликовал кадры с атакованного надводным дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ) танкера в Керченском проливе.

На фотографиях видно, что судно получило повреждения корпуса, машинное отделение частично затоплено.

Ранее Морской спасательно-координационный центр сообщил, что танкер получил повреждения в Керченском проливе при атаке со стороны ВСУ. Там уточнили, что экипаж находится в безопасности. В центре добавили, что на место инцидента прибыли два буксира.

До этого российский военкор Юрий Котенок заявил, что в 30 морских милях от Керченского пролива украинским морским беспилотником поражен российский коммерческий танкер-химовоз Sig, стоявший на якорной стоянке. Судно осталось на плаву. Экипаж жив, затоплено машинное отделение, добавил он.

Информацию подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его сведениям, в результате взрыва нескольких членов экипажа посекло осколками. Детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова, что местные жители посчитали взрывом в районе населенном пункте Яковенково недалеко от Крымского моста, отметил чиновник.

