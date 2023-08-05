American Thinker: Запад раздражен отсутствием успехов ВСУ в контрнаступлении

Западные союзники Киева раздражены неспособностью украинских войск добиться успехов в контрнаступлении. Такое мнение выразил американский аналитик Джонстон Хэрвуд в статье для The American Thinker.

По его словам, западные страны, которые прежде поддерживали Украину, начинают постепенно менять свое отношение к ней. В качестве примера аналитик привел решение Польши продлить запрет на ввоз украинского зерна в Европу. Кроме того, он напомнил, что глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес призвал Киев быть более благодарным за оказанную помощь.

Как отметил Хэрвуд, подобные ситуации свидетельствуют о том, что Запад начинает уставать от поддержки Украины. Он подчеркнул, что украинский конфликт отразился как на мировой экономике, так и на всей системе международных отношений.

Ранее стало известно, что Киев решил вернуться к прежней тактике из-за неудач при контрнаступлении. Отмечается, что подготовленные западными союзниками украинские бойцы застревали из-за минных полей, терялись и откладывали операции. Сейчас они намерены сфокусироваться на изматывании российских сил.