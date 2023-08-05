Губернатор рассказал о повреждениях после обстрела в Курской области

Старовойт: после обстрела в Теткино Курской области повреждены 12 домов

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о повреждениях после обстрела в поселка Теткино Глушковского района в своем Telegram-канале.

Как заявил Старовойт, поселок был обстрелян со стороны Украины, всего было зафиксировано десять прилетов. По его словам, в результате произошедшего повреждены окна, крыши, фасады и заборы в 12 домах. «Всем собственникам обязательно окажем помощь», — заверил губернатор.

В ночь на 5 августа после обстрела со стороны ВСУ в Покровском храме, который находится в Рыльске Курской области, выбило окна. В результате пострадавших нет, на месте работают представители силовых структур и следственных органов.

3 августа ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку Глушковского района Курской области. В результате были повреждены линия электропередачи и газовая труба.