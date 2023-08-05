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17:04, 5 августа 2023Спорт

«Ростов» разгромно проиграл «Крыльям Советов» в матче РПЛ

«Крылья Советов» разгромили «Ростов» со счетом 5:1 в матче третьего тура РПЛ

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

«Ростов» разгромно проиграл «Крыльям Советов» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Самаре и завершилась победой хозяев со счетом 5:1. В составе «Крыльев Советов» отличились Владимир Хубулов, Егор Карпицкий, реализовавший пенальти Роман Ежов, а также Никита Салтыков, оформивший дубль. Единственный гол ростовчан на счету Николая Комличенко.

Победа позволила самарцам набрать семь очков и подняться на вторую строку в турнирной таблице чемпионата. Команда под руководством Валерия Карпина с четырьмя очками располагается на пятом месте.

В следующем туре «Ростов» 12 августа примет казанский «Рубин». В тот же день «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Локомотивом».

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    Дарья Коршунова
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