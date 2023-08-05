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15:34, 5 августа 2023Мир

Оценена вероятность вмешательства Запада в ситуацию в Нигере

Политолог Фельдман: Запад может вмешаться в ситуацию в Нигере

Фото: Balima Boureima / Reuters

Запад может вмешаться в мятеж в Нигере, убежден кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Политолог считает, что Нигер оказался на пороге большого вооруженного конфликта, где на кону стоит будущее всей Африки.

«Европейские державы стремительно теряют свое экономическое и политическое влияние на Черном континенте. Стремясь хотя бы частично восстановить былое имперское могущество, они могут развязать колониальную прокси-войну против стран, взявших курс на суверенное развитие. Причем воевать, как всегда, Запад планирует чужими руками», — заявил Фельдман.

В данном случае за интересы Запада, по словам собеседника «Ленты.ру», будут сражаться пока еще лояльные Франции члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

«На стороне Нигера могут выступить армии Мали, Гвинеи-Бисау, Буркина-Фасо. Во всех этих странах к власти недавно пришли военные, а их лидеры встречались с [президентом России] Владимиром Путиным на полях саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге», — сообщил он.

Не стоит исключать, что определенную роль в деле борьбы с западным колониализмом сыграют «музыканты» из одного известного отечественного коллектива, носящего имя выдающегося немецкого композитора (ЧВК «Вагнер» — прим. «Ленты.ру»)

Павел Фельдманполитолог

Политолог убежден, что если Европа не решится на военную агрессию против Нигера, то попытается загнать эту страну в экономическую изоляцию.

«Однако приход Китая и России в регион нивелирует последствия западных санкций», — заключил он.

В ночь на 27 июля военные в Нигере объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины». Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.

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    Варвара Кошечкина
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