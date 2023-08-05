Раскрыты подробности об экипаже получившего повреждения со стороны ВСУ танкера

МСКЦ: экипаж получившего повреждения в Керченском проливе танкера в безопасности

Экипаж танкера, который получил повреждения в Керченском проливе при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), находится в безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) Новороссийска.

Как уточнили в ведомстве, танкер поврежден в самом проливе, только с юга. «Экипаж в безопасности, он не пострадал. Морспасслужба занимается, прибыло уже на место два буксира», — указали в МСКЦ.

