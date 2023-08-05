В деле о покушении на Собчак и Симоньян появилась школьница

«Ъ»: в деле о покушении на Собчак и Симоньян появилась 16-летняя школьница

В уголовном деле о подготовке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак экстремистской группировкой «Параграф-88» появился новый фигурант. Им стала 16-летняя школьница, пишет «Коммерсантъ».

Подозреваемые использовали подростка для знакомства с иммигрантами из Средней Азии. Девушка заманивала их в безлюдные места, где участники неонацистской группировки совершали нападение. Утверждается, что она приняла участие как минимум в двух эпизодах нападения. Видео с избиениями иммигрантов публиковались в Telegram-канале группы.

Школьнице, которой заинтересовалось следствие, меру пресечения пока не избирали. Предполагается, что она пойдет по уголовному делу в качестве свидетеля.

По версии следствия, лидером организации являлся десятиклассник. В июле его арестовали по обвинению в нападении на мигрантов. Дело в его отношении могут переквалифицировать на подготовку к теракту. По версии следствия, агенты украинских спецслужб пытались заказать покушение на Симоньян и Собчак у подростка и еще семи фигурантов дела.

В июле ФСБ заявила, что предотвратила покушения на Симоньян и Собчак. Утверждалось, что расправиться с журналистками намеревались члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию СБУ.