Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:34, 20 июля 2023Силовые структуры

Суд арестовал школьника по делу о подготовке покушения на Симоньян и Собчак

В Москве десятиклассника арестовали по делу о подготовке покушения на Симоньян и Собчак

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Басманный районный суд в Москве арестовал участника неонацистской группировки «Параграф-88», ученика десятого класса одной из столичных школ по обвинению в нападении на мигрантов. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Дело в отношении школьника могут переквалифицировать на подготовку к теракту. По версии следствия, агенты украинских спецслужб пытались заказать покушение на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак у подростка и еще семи фигурантов этого громкого дела. Ранее суд арестовал семь человек, которые могу быть причастны к подготовке покушения. Среди них также были несовершеннолетние.

Из-за возраста обвиняемого его интересы в суде представляет не только адвокат, но и родители, а также учитель его школы. Подростку предъявили обвинение по статье 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), потому что он вместе со старшими товарищами нападал на мигрантов в столичных лесопарках и других общественных местах.

15 июля стало известно, что ФСБ предотвратила покушение на Симоньян и Собчак. По версии спецслужб, обе операции готовили члены «Параграфа-88» по заданию Службы безопасности Украины. Подозреваемых задержали 14 июля в Москве и Рязанской области. На допросах они заявили, что за каждое преступление им обещали вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Прокурор потребовал 20 лет колонии Навальному

    Разработан вдохновленный цикадами метод борьбы с бактериями

    В России высказались о запрете Украины на судоходство в Черном море

    Кинолог рассказал об уходе за бесшерстными собаками летом

    Предпринимательница отказалась от частого мытья головы и поделилась опытом

    Экономист предрек повышение ключевой ставки в России

    ЕС ввел санкции против 12 россиян и обвинил их в нарушении прав человека

    Канада ввела санкции против главы Русского дома в ЦАР

    Названы основные причины и симптомы распространенного психического заболевания

    Суд арестовал школьника по делу о подготовке покушения на Симоньян и Собчак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости