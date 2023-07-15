Среди подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак выявили несовершеннолетних

Среди шести подозреваемых в покушении на Симоньян и Собчак выявили несовершеннолетних

Среди шести подозреваемых в покушении на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак выявили несовершеннолетних. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Из-за возраста части задержанных избрание им меры пресечения будет проводиться с запретом на съемку. Следственный комитет требует поместить подозреваемых под стражу, пишет агентство.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию, заявила, что злоумышленники следили за ней и знали все ее адреса.

15 июля стало известно, что ФСБ предотвратила покушения на Симоньян и Собчак. По версии спецслужб, обе операции готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины. Подозреваемых задержали 14 июля в Москве и Рязанской области. На допросах они заявили, что за каждое преступление им обещали вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей.