Time: отношения РФ и Африки опровергли западный миф о том, что Путин стал изгоем

Отношения России и Африки западный миф о том, что президент России Владимир Путин стал «изгоем во всем мире» и о том, что у Москвы не осталось союзников. Об этом пишет американское издание Time.

Авторы статьи отметили, что Нигер был последней прозападной страной в зоне, которую называют «африканским поясом переворотов», однако в США и Европе ощутили тревогу, когда увидели, что жители страны выходят на улицы с транспарантами в поддержку российского лидера и флагами.

«Эти кадры резко контрастируют с теми заявлениями, которыми кормят западную публику, — а ей очень часто говорят, что Владимир Путин стал "изгоем во всем мире"», — говорится в материале.

В статье указано, что Россия на протяжении длительного времени сохраняет значительное влияние в Африке, занять уникальную позицию ей позволяет импорт российского оружия в африканские страны, который составляет 40 процентов с 2018 года, а также поставки продовольствия.

Журналисты заключили, что Западу следует осознать возможность новых переворотов, как это произошло в Буркина-Фасо и Нигере, кроме того, Африка еще больше сблизится не только с Россией, но и с Китаем.

Ранее правозащитник и политик из США Аджаму Барака уличил Запад во лжи об изоляции президента России Владимира Путина, заявив, что пропаганда не стесняется этого. Он напомнил, что десять процентов мирового населения, которые составляют западные страны, еще не являются всем миром.

