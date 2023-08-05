Украина предупредила о военной угрозе в акватории российских портов

«Госгидрография»: Украина предупреждает о военной угрозе в акватории 6 портов РФ

Украина выпустила предупреждение о военной угрозе в акватории шести черноморских портов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское учреждение «Госгидрография».

«Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань», — сказано в публикации. Предупреждение объявлено с 4 августа до последующей отмены.

Минобороны России заявление украинской стороны не комментировало.

В конце июля Минобороны Украины объявило, что Киев будет рассматривать все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении российских морских портов, как перевозчиков грузов военного назначения, «со всеми соответствующими рисками». Кроме того, военное ведомство запретило судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и по Керчь-Еникальскому проливу.

За день до объявления ведомства Минобороны России сообщило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В министерстве подчеркнули, что будут считать страны, под флагом которых ходят эти суда, «вовлеченными» в конфликт на стороне Украины.