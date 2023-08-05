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10:34, 5 августа 2023Бывший СССР

Российские военные разбили штурмовые группы ВСУ под Ореховом

Балицкий: российские военные разбили три штурмовые группы ВСУ под Ореховом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные разбили три штурмовые группы Украины в Запорожской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram.

Он отметил, что ночью российские войска сработали западнее Орехова, в районе поседения Работино, когда штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать их позиции. «Противник шел без техники как пушечное мясо», — сказал Балицкий.

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