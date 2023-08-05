Российские военные разбили штурмовые группы ВСУ под Ореховом

Балицкий: российские военные разбили три штурмовые группы ВСУ под Ореховом

Российские военные разбили три штурмовые группы Украины в Запорожской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram.

Он отметил, что ночью российские войска сработали западнее Орехова, в районе поседения Работино, когда штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать их позиции. «Противник шел без техники как пушечное мясо», — сказал Балицкий.