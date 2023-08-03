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10:55, 3 августа 2023Бывший СССР

Российские силы сорвали подготовку наступления ВСУ в Запорожской области

Балицкий: ВС РФ уничтожили бригады ВСУ, планирующие атаку в Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска уничтожили бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые планировали провести атаку в Запорожской области. О срыве подготовки наступления ВСУ сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в Telegram.

«До четырех утра противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки», — рассказал он. Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли артиллерийский огонь по украинским группировкам.

Балицкий подчеркнул, что ВСУ потеряли практически весь состав бригад. Кроме того, в районе Пятихаток российские военные обнаружили перемещение украинской пехоты. В результате артиллерия ВС РФ нанесла огневое поражение и отбросила ВСУ назад.

Ранее российские артиллеристы сорвали переброску резервов украинских войск на купянском направлении. Сообщалось, что в районе Берестового истребитель Су-34 нанес два удара по передовому пункту управления, живой силе и огневым средствам подразделений ВСУ.

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    Кристина Есикова
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