Балицкий: ВС РФ уничтожили бригады ВСУ, планирующие атаку в Запорожской области

Российские войска уничтожили бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые планировали провести атаку в Запорожской области. О срыве подготовки наступления ВСУ сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в Telegram.

«До четырех утра противник накапливал силы в составе трех штурмовых бригад для ведения наступательных действий в направлении Малой Токмачки и Новопокровки», — рассказал он. Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли артиллерийский огонь по украинским группировкам.

Балицкий подчеркнул, что ВСУ потеряли практически весь состав бригад. Кроме того, в районе Пятихаток российские военные обнаружили перемещение украинской пехоты. В результате артиллерия ВС РФ нанесла огневое поражение и отбросила ВСУ назад.

Ранее российские артиллеристы сорвали переброску резервов украинских войск на купянском направлении. Сообщалось, что в районе Берестового истребитель Су-34 нанес два удара по передовому пункту управления, живой силе и огневым средствам подразделений ВСУ.