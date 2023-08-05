Бой Джошуа отменили из-за положительной допинг-пробы соперника

Бой между Джошуа и Диллианом Уайтом отменен из-за положительной допинг-пробы

Бой между Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом отменен из-за вероятной положительной допинг-пробы последнего. Об этом информирует Matchroom Boxing.

По их словам, Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA) 5 августа проинформировала Ассоциацию боксерских комиссий и Британский совет бокса о том, что Уайт представил «неблагоприятные результаты анализа» в рамках антидопингового протокола.

Из-за этого бой, который должен был состояться 12 августа в Лондоне, отменен, организации должны провести расследование. Дополнительную информацию пообещали предоставить позднее.

35-летний британец Уайт в профессиональной карьере провел 31 бой, в которых одержал 28 побед, в том числе 19 — нокаутом. В 2019 году после победного боя с Оскаром Ривасом выяснилось, что взятая до поединка допинг-проба также оказалась положительной, из-за чего Всемирный боксерский совет (WBC) приостановил его статус «временного» чемпиона мира.