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14:28, 5 августа 2023Путешествия

Российский самолет выкатился за полосу при посадке

В аэропорту Якутска самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В Якутске самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Самолет 5 августа выполнял рейс из поселка Зырянка на востоке Республики Саха. После посадки в аэропорту борт выкатился передней стойкой шасси, развернувшись перпендикулярно полосе.

На борту находилось 34 пассажира и четыре члена экипажа. Никто не пострадал, всех благополучно эвакуировали, уточняет ведомство. Самолет отбуксировали на стоянку.

Якутская транспортная прокуратура начала проверку.

2 августа в аэропорту Иркутска самолет авиакомпании «Сибирь», следовавшей в Якутск, столкнулся со стаей птиц при взлете. Экипаж принял решение прервать взлет и вернуться на стоянку.

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    Антон Похиляк
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