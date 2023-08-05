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14:06, 5 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о попытке захвата ПЦУ храма в Ирклиеве

СПЖ: сторонники ПЦУ пытались захватить Свято-Троицкий храм в Ирклиеве

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии рейдеров пытались захватить Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ирклиев в Черкасской области. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

«Группа враждебно настроенных людей, выдающих себя за общину храма, вступила в ожесточенный конфликт со священниками и настоящими прихожанами, которые в это время молились на улице», — заявила организация.

Конфликтующие «вооружились бранной лексикой», после чего в ход пошла грубая физическая сила. Настоятель ранее захваченного Спасо-Преображенского храма священник ПЦУ Антоний Лысенко болгаркой пытался срезать замки на дверях храма, констатирует СПЖ. В Черкасской епархии сообщили, что в результате захват был остановлен.

В начале июля сторонники раскольнической ПЦУ начали захват Преображенского кафедрального собора в городе Белая Церковь Киевской области. В конце июня группа захватила нижний храм в честь архистратига Михаила канонической УПЦ, который находится в селе Белогородка Киевской области.

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    Варвара Кошечкина
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