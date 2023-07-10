Стало известно о захвате ПЦУ кафедрального собора в Киевской области

СПЖ: в Киевской области сторонники ПЦУ начали захват Преображенского кафедрального собора

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) начали захват Преображенского кафедрального собора в городе Белая Церковь Киевской области. Об этом на своем сайте сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

В сообщении говорится, что на территорию собора проникли неизвестные, которые срезают двери храма болгаркой, не встречая противодействия полиции.

Мужчины со спортивной внешностью заблокировали проход для прихожан, а руководит захватом священник ПЦУ Николай Гопайнич.

В конце июня сторонники ПЦУ захватили нижний храм в честь архистратига Михаила канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который находится в селе Белогородка Киевской области.