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05:18, 26 июня 2023Бывший СССР

В Киевской области раскольники ПЦУ захватили храм УПЦ

В Киевской области раскольники ПЦУ под прикрытием полиции захватили храм канонической УПЦ

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Члены Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Белогородка Киевской области. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале УПЦ.

Отмечается, что операция осуществлялась под прикрытием полиции и теробороны. Раскольникам удалось захватить нижний храм в честь Архистратига Михаила Украинской Православной Церкви.

«Сегодня вместо того, чтобы служить Божественную Литургию, мы вынуждены защищать нашу святыню, наш Свято-Михайловский храм», – подчеркнули в церкви.

2 июня члены ПЦУ взяли под свой контроль храм УПЦ в поселке городского типа Меджибож Хмельницкой области. Захват осуществляли предприниматель Михаил Блонский и депутат Хмельницкого районного совета Александр Черниевич. «Без всякого разрешения эти люди сломали двери храма и заменили замки», — говорится в сообщении.

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    Марина Совина
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