Раскольники захватили очередной храм Украинской православной церкви

В Хмельницкой области члены ПЦУ взяли под контроль храм Украинской православной церкви

Члены Православной церкви Украины (ПЦУ) 2 июня взяли под свой контроль храм Украинской православной церкви (УПЦ) в поселке городского типа Меджибож Хмельницкой области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал УПЦ.

Захват осуществляли предприниматель Михаил Блонский и депутат Хмельницкого районного совета

Александр Черниевич. «Без всякого разрешения эти люди сломали двери храма и заменили замки», — говорится в сообщении. При этом Черниевич «прибег к грубой физической силе непосредственно к верующим Украинской православной церкви». Он также помешал одной из прихожанок совершить видеосъемку происходящего и выхватил телефон у нее из рук, утверждает УПЦ.

Присутствующая на месте полиция не вмешалась в происходящее, несмотря на просьбы.

Еще в конце марта 2023 года религиозная община Николаевского храма Меджибожа Хмельницкой епархии УПЦ провела общее собрание, на котором было принято решение оставаться в юрисдикции УПЦ. Это решение зафиксировано в протоколе. В связи с совершенными правонарушениями настоятель и члены религиозной общины храма обратились в полицию с просьбой защитить их конституционные права и прекратить произвол сторонников ПЦУ.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области Украины священник раскольнической ПЦУ предпринял попытку вскрыть храм УПЦ. Раскольник вооружился болгаркой и начал резать замки храма архангелов Михаила и Гавриила в селе Старая Жадова.