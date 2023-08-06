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14:37, 6 августа 2023Бывший СССР

В Армении возмутились из-за вышедшего на азербайджанском ТВ фильма

МИД Армении выразил протест из-за фильма, показанного по азербайджанскому ТВ

Фото: Vardan Hakobyan / Shutterstock / Fotodom

МИД Армении выразил протест из-за показанного по азербайджанскому телевидению фильма, в котором армянские территории были названы азербайджанскими топонимами. Об этом на своей странице в X (бывший Twitter) сообщила пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян.

По ее словам, государственное телевидение Азербайджана показало 35-минутный фильм, в котором вся территория Армении была представлена как территория Азербайджана. «На видео Армения "исчезает" с карты. Это не что иное, как открытая пропаганда и неприкрытая угроза суверенному соседу», — возмутилась Бадалян.

Она также прикрепила к посту часть ролика, в котором Ереван и озеро Севан названы азербайджанскими топонимами.

В фильме, показанном на азербайджанском ТВ, рассказывалось о территориях, на которых в разные периоды истории проживал народ страны.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Баку нет территориальных претензий к Армении. Сейчас, по его словам, на повестке дня находятся вопросы о мире, и если Ереван хочет урегулировать конфликт, то так и произойдет.

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    Алевтина Запольская
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