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23:47, 6 августа 2023Россия

Тело пропавшей российской школьницы нашли на кладбище

«Известия»: тело пропавшей 15-летней школьницы нашли на кладбище в Разумном

Фото: Баранов Владимир / Global Look Press

Школьницу из Белгородской области, которую объявили пропавшей 4 августа, обнаружили мертвой на кладбище в поселке Разумное. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

На протяжении выходных 15-летнюю девочку искали сотрудники полиции и волонтеры. В настоящее время расследованием уголовного дела, возбужденного по факту убийства, занимаются следователи и криминалисты, рассказали в пресс-службе СУ СК по Белгородской области. На теле несовершеннолетней обнаружили признаки насильственной смерти.

Ход расследования уголовного дела взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин, сообщается в пресс-службе ведомства. Он потребовал предоставить доклад об установленных обстоятельствах случившегося.

Ранее россиянку, пропавшую в Грузии, нашли мертвой. Она погибла при сходе оползня в грузинском регионе Рача.

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    Александра Синицына
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