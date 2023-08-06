Тело пропавшей российской школьницы нашли на кладбище

«Известия»: тело пропавшей 15-летней школьницы нашли на кладбище в Разумном

Школьницу из Белгородской области, которую объявили пропавшей 4 августа, обнаружили мертвой на кладбище в поселке Разумное. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

На протяжении выходных 15-летнюю девочку искали сотрудники полиции и волонтеры. В настоящее время расследованием уголовного дела, возбужденного по факту убийства, занимаются следователи и криминалисты, рассказали в пресс-службе СУ СК по Белгородской области. На теле несовершеннолетней обнаружили признаки насильственной смерти.

Ход расследования уголовного дела взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин, сообщается в пресс-службе ведомства. Он потребовал предоставить доклад об установленных обстоятельствах случившегося.

Ранее россиянку, пропавшую в Грузии, нашли мертвой. Она погибла при сходе оползня в грузинском регионе Рача.