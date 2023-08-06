Назван объем финансирования нацпроекта по развитию беспилотных систем

Белоусов: финансирование нацпроекта по развитию БАС превысит 300 млрд рублей

Вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что объем финансирования национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) в России на 2024-2026 годы превысит 300 миллиардов рублей. Его слова приводит ТАСС.

Белоусов подчеркнул, что «это достаточно дорогостоящая история». В частности, на 2024 год выделили 48 миллиардов, на 2025-й — 117 миллиардов и на 2026 год — 148 миллиардов рублей.

«Нам нужно создавать, проводить исследования под формирующийся облик отрасли через 5-10 лет», — уточнил чиновник.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал утвердить национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем до 1 сентября 2023 года. По словам главы государства, принципиально важно системно смотреть на технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего.