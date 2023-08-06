Появились кадры с места крушения украинского БПЛА в Подмосковье

Опубликовано фото с места крушения украинского БПЛА в поселке Сельхозтехника

Появились кадры с места крушения украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе подмосковного поселка Сельхозтехника. Фото в воскресенье, 6 августа, в своем Telegram-канале публикует Mash.

Кадр: Telegram-канал Mash

На кадрах видна улица поселка, забитая пришедшими к месту происшествия людьми. На улице также заметны два автомобиля пожарной службы МЧС и сотрудники правоохранительных органов. Очевидцы рассказали, что рухнувший на землю БПЛА с размахом крыла около 8 метров летел со скоростью около 60километров в час.

В воскресенье утром, 6 августа, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник пытался прорваться на территорию города. «Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», — рассказал градоначальник.